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Çiğdem Yüzme Havuzu’nda sona gelindi

ANKARA HABERLERİ  | 25.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Ankara’da, Çankaya Belediyesi’nin Çiğdem Mahallesi’nde inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun çalışmaları sürüyor.

Ankara’da, Çankaya Belediyesi’nin Çiğdem Mahallesi’nde inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun çalışmaları sürüyor. Bu yıl yapımı tamamlanacak spor tesisinin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.
Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesi’nde inşa ettiği yüzme havuzunda çalışmalarına hız verdi. Belediye, Birlik Mahallesi’nde yaklaşık 2 yıl önce halkın hizmetine sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nun ardından Çiğdem Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü yüzme havuzunu da Eylül ayında hizmete açacak. Havuzun kaba inşaatı tamamlanarak, çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Yarı olimpik standartlarda inşa edilen havuz, içerisinde 25 metre uzunluğunda ve 6 ayrı kulvardan oluşuyor. 15 metrekarelik rehabiliteve eğlence havuzunun da bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.
Birlik Mahallesinde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya’da yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesi’nde yapıyoruz. İnşaatı tamamlanma noktası geldi. Yakında halkımızın hizmetine açacağız. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmaya başlamıştı. Çiğdem Yüzme Havuzu da hizmete açıldıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız yeni havuzumuzdan yararlanacak” diye konuştu.

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