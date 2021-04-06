Ciğerde lezzet tartışması: Tava ciğer mi? Şiş ciğer mi?

Sosyal medya üzerinden yapılan ankete katılan binlerce kişiden bir kısmı "tava ciğeri" bir kısmı ise "şiş ciğeri" tercih etti. Ciğerin kesiminden, pişirilme tekniğine göre her iki lezzet de birbirinden farklı olsa da görüntüleriyle ağız sulandırıyor.

Adına festivaller düzenlenen, dev tava anıtı dikilen kente büyük katkısı olan Edirne tava ciğer de yiyenlerin aklından çıkmayan tescilli Urfa ciğer kebabı da gastronomi turizminde büyük hareketlilik getiriyor.

EDİRNE TAVA CİĞERİ 32, URFA CİĞERİ 25 TL

Porsiyonu 32 liradan satılan tava ciğeri, 25 liradan satılan Urfa ciğeri hem esnafın hem de kent ekonomilerine fayda sağlıyor.

''PARMAKLARIMIZI YİYECEKTİK''

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, tava ciğerin Edirne'ye özgü bir yöresel lezzet olduğunu ve kentte yüz yıllardır aynı teknikle pişirildiğini söyledi.

Dinar, tava ciğeri ve ciğer şişin iki ayrı lezzet olduğunu ve farklı tekniklerle hazırlandığını belirterek, "Ben geçen yıl bir Şanlıurfa kebapçısına gittiğimde ciğer şiş yedim Urfalı kardeşlerimizin yaptığı ciğeri yerken parmaklarımızı yiyecektik. Ama onlarınki ayrı, bizim ciğerimiz ayrı bir teknik. Onlar kuzu ciğerini şişe takıyorlar ve mangalın üzerinde pişiriyorlar. Biz dünyada ciğeri tavada pişiren tek iliz. Biz dana ciğerinden yapıyoruz." dedi.