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Çiğli Belediyesinden ailelere gıda desteği

İZMİR HABERLERİ  | 18.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

İzmir’de Çiğli ilçe belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle ilçede yaşayan ailelere gıda kolileri dağıtarak destek oldu.Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halk sağlığını tehdit eden korona virüsü salgınına karşı başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Çiğli Belediyesinden ailelere gıda desteği

İzmir’de Çiğli ilçe belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle ilçede yaşayan ailelere gıda kolileri dağıtarak destek oldu.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halk sağlığını tehdit eden korona virüsü salgınına karşı başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Daha önce Çiğli’de yaşayan bütün şehit ailelerine gıda kolisi dağıtan Başkan Utku Gümrükçü, bu dayanışmayı mahallelerde de sürdürdü. Gümrükçü, Çiğli’deki mahalle muhtarları ile birlikte tespit edilen ailelere ulaştı. İlk etapta Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler, Maltepe, Evka 2, Evka 6, Sasalı ve Kaklıç mahallelerinde dar gelirli aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini teslim eden Başkan Gümrükçü’ye, mahalle muhtarları ile belediye ekipleri eşlik etti. Başkan Gümrükçü, ayaküstü sohbet ettiği vatandaşlara belediyenin diğer hizmetleriyle ilgili kısa bilgiler de verdi.
Çiğli Belediyesi olarak salgın ile ilgili her türlü önlemi almaya çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçü, bu sıkıntılı süreci el ele vererek aşacaklarını ifade etti. Salgın süresince sosyal destek çalışmalarını artırdıklarına dikkat çeken Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak Covid-19 virüsüyle mücadele sürecinin başından itibaren üzerimize düşen her türlü sorumluluğumuzu titizlikle yerine getiriyoruz. Temel hizmet ve sorumluluklarımızın yanı sıra iş piyasasındaki gelişmelerden olumsuz etkilenen ve ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza sosyal destek yardımlarında bulunuyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, belediyemiz tarafından hazırlanan gıda kolilerini teslim ettik. Belediyemizin hali hazırda devam eden diğer sosyal yardım projeleri hakkında bilgi verdik. Bu süreçte kentimizde yaşayan hiç kimseyi yalnız hissettirmeyecek ve her türlü ihtiyaçlarında Çiğli Belediyesi olarak yanlarında olacağız" dedi.

Çiğli Belediyesinden ailelere gıda desteği

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