YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çiğli Belediyesinin kadrolu işçileri için mutlu son

Çiğli Belediyesinin kadrolu işçileri için mutlu son

İZMİR HABERLERİ  | 22.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube arasında, kadrolu işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) törenle imzalandı.

Çiğli Belediyesinin kadrolu işçileri için mutlu son

Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube arasında, kadrolu işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) törenle imzalandı. Sözleşmeyle, kadrolu işçilerin ücretlerinde yüzde 14 oranında artış sağlandı.
Çiğli Belediyesinin kadrolu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş Sendikası 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin tarafından belediye meclis salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeye göre, kadrolu işçilerin ücretlerinde yüzde 14 oranında artış sağlandı.
Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Şirket işçilerimizden sonra kadrolu işçilerimizin toplu sözleşmesini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyede çalışan kadrolu işçilerin sayısı az; ama en eski çalışanlarımız onlar. Şirket işçilerimize verdiğimiz Halkkart kadrolu işçilerimize de verilecek. Sosyal haklarını Halkkart üzerinden ödeyeceğiz. Çiğli halkı ve belediye işçileri olarak DİSK’in gözünün üzerimizde olması hem bize yanlış yaptırmaz hem de ürettiğimiz mücadele ruhu Çiğli’ye yansır. Çiğli aslında emek ve alın teri ile özdeşleşmiş bir şehirdir. Burada DİSK’in temsil ettiği değerler ile Çiğli’nin buluşması söz konusu. Biz burada pastamızı büyütelim; ama hep birlikte bölüşelim, vatandaşımıza da en iyi hizmeti verelim" dedi.
Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener de, "Gerçek yönümüzü çizen demokrasi mücadelesidir. Bunun içinde bize bu yolda omuz veren, bizi destekleyen ve bizimle yol yürüyen başta Utku Gümrükçü Başkan’a teşekkür ediyoruz ve bu yolda birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz. Hepimiz aynı ipte yürüyoruz" diye konuştu.
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, “Çiğli’de birlikte yol alabilmenin koşuları oluştu. Çiğli emek kentidir. Emeğe nasıl sahip çıkıyorsak, demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyete de sahip çıkıyoruz. Karanlıktan aydınlığa giden yolda yol arkadaşı olarak hep birlikte mücadelemizi sürdürelim” şeklinde aktardı.

Çiğli Belediyesinin kadrolu işçileri için mutlu son

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Deren için seferberlik
Deren için seferberlik

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
13:01
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
Bel Çevreniz 1 Metreyi Geçiyorsa Dikkat
Bel Çevreniz 1 Metreyi Geçiyorsa Dikkat
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.