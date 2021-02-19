Çiğli’de esnaf zirvesi

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik yerel anlamda düzenlenen destek ve kampanyalara öncülük eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, esnafların mevcut talep ve ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla ilçe esnafı ve oda temsilcileriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İlçe Başkanı Mert Özcan, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatif Başkanı Taner Cömert, Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Bayram ve Ata Sanayi Dernek Başkanı Nejat Öztürk’ün yanı sıra ilçe esnafı da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü’nün, esnaflara yönelik hayata geçirilen hizmet, proje ve kampanyalarla ilgili bilgilendirme sunumu yaptığı toplantıda esnafların sorunları tek tek dinlendi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Altıkulaç, sağladığı desteklerden ötürü Başkan Gümrükçü’ye Teşekkür Belgesi verdi.

İl Başkanı Yücel: “Yaralarımızı birlikte saracağız”

Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Yücel, “Alışkanlıklarımızı ve yaşantımızı değiştiren bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu zorlu süreçte sıkıntılarımızı birlikte göğüslemek ve yaralarımızı birlikte sarmak için halkımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Utku Başkanımız, Çiğli’de esnaflara destek verecek çok önemli işlere imza attı. Partimizin yönetiminde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde yasaların el verdiği ölçüde esnaflarımızın ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.