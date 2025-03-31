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Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2025 22:12
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak.

Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.

BU SEZON 21 MAÇ YÖNETTİ

Cihan Aydın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 20 ve 1. Lig’de 1 olmak üzere 21 karşılaşmayı yönetti. Aydın, ayrıca 8 defa da VAR’da görevlendirildi. 32 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 3’er maçında düdük çaldı.

Cihan Aydın, sarı-lacivertlilerin son olarak 16 Mart’ta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yaparken, sarı-kırmızılıların da 2 Mart’ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi yönetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem fenerbahçe galatasaray
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