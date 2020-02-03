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Cihan Kaplan'dan dünya şampiyonluğu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Cihan Kaplan, 31 Ocak'ta Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Naıza Fighting Championship süper ağır siklet profesyonel MMA müsabakasında Kazakistan Şampiyonunu zorlu mücadelenin sonrasında submission ile yenerek şampiyonluk kemerini kazandı.

Cihan Kaplan'dan dünya şampiyonluğu

31 Ocak'ta Kazakistan'ın Aktau şehrinde Naıza Fighting Championship organizasyonunda süper ağır siklet MMA Dünya Şampiyonluk kemer maçına çıkan Cihan Kaplan rakibi Kazakistanlı Aibolat Muratuly 'i yenerek dünya süper ağır siklet MMA şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz yıl 30 Mayıs – 03 Haziran tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa kentinde düzenlenen ve 16 ülkeden sporcuların katıldığı MMA Dünya Şampiyonası’nda +94 Kg kategorisinde de şampiyon olan Cihan Kaplan 1990 yılı doğumlu, 100 kg ve 1,82 cm boyunda, daha önce Geleneksel MMA Kemer Organizasyonu Türkiye seçmeleri, C Class İstanbul Külüpler Lig 2 ve 15 Temmuz Şehidi Polis Ferhat Koç MMA Türkiye seçmeleri organizasyonlarındaki başarılarına bu şampiyonluğu ile dünya çapında bir başarı daha eklemiş oldu.

Cihan Kaplan, katıldığı maçların dördünde ilk roundda 2 dakikanın altında bir sürede rakibini yendi.

Mixed Martial Arts (MMA) yani “Karışık Dövüş Sanatları” diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş savunma,mücadele ve atak teknikleri içeren, tam temas mücadele ve savunma sporudur. Her yaşta herkesin yapabileceği bir branş olan MMA branşında başarılı olmak için yoğun ve yüksek tempolu antremanlara vucudumuzu hazırlamamız gerekir.Yüksek efor ve yağ yakımı sayesinde her yaşta ve her kesimden tercih ettiği bir branştır.Amatör anlamda sporcu sayısıda Türkiye’de her geçen gün büyümekte olan bir spor branşıdır.

(Fanatik)

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