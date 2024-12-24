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Cihan ve Alya'nın ilk gecesi 7. bölüme damga vurdu! Uzak Şehir kendi rekorunu kırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.12.2024 15:25
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Uzak Şehir 7. bölüm yine sosyal medyayı yıktı geçti. Alya ve Cihan'ın evlendikten sonra ilk gece yaşadıkları gerilim gündemdeydi. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca total hedef kitlede yeni sezonun en yüksek reytingine ulaşan Uzak Şehir, bu hafta da kendi rekorunu kırdı.

Cihan ve Alya'nın ilk gecesi 7. bölüme damga vurdu! Uzak Şehir kendi rekorunu kırdı

Uzak Şehir 7. bölümde neler oldu neler... Alya’nın (Sinem Ünsal) çocuğunun geleceği için Cihan’la nikah masasına oturması Sadakat’in (Gonca Cilasun) nefretini iyice körükledi. Düğünün ardından Sadakat, Alya’nın yatağına kırmızı gecelik koydu.

Sinirlerine hakim olamayan ve duvağını fırlatıp atan Alya, Cihan’a “Ben oğlum için evlendim, senin asla gerçekten karın olmayacağım! Asla senin yatağına girmeyeceğim” sözleriyle isyan ederken, Cihan onu “Ben sana yaklaşabilir miyim?” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Konaktan ayrılan Cihan, geceyi Mine'nin yanında geçirdi.

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir 7. bölümle gündem oldu. Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

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Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, Total izleyici grubunda 11.84 reyting 30.09 izlenme payı, AB Kategoride 6.65 reyting 17.41 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 11.35 reyting ve yüzde 26.40 izlenme payı alarak, TOTAL ve 20+ABC1 kategorilerinde zirvedeki yerini korudu.

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SOSYAL MEDYA UZAK ŞEHİR’İ KONUŞTU

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. X platformunda binlerce tweet atan izleyiciler, #UzakŞehir etiketini TT listesinde zirveye taşıdı ve yüksek tweet sayısıyla TT listesinde uzun süre kalmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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