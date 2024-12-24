İddialı seçim olay oldu! Hadise'nin kıyafetini "Her şey ortada" deyip sansürledier

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise ne yapsa olay oluyor. Hadise'nin iddialı seçimleri de konuşuluyor.

Son olarak Söylemezsem Olmaz ekibi kıyafetini sansürlediği Hadise için "Tuğba Kalçık magazin yazarı köşesine taşıyor Hadise'nin son artık konserlerinde tercih etmiş olduğu kıyafetleri. Diyor ki; nasıl dizilerde, filmlerde + 18 ibaresi varsa Hadise'nin konserleri için de + 18 ibaresi olmalı. Katılır mısınız katılmaz mısınız?" dedi.

Yorumculardan Didem Delen "Katılıyorum senin eğilmene gerek yok ki zaten her şey ortada. İnadına yerlerde sürünüyorsun. Özellikle son konserlerde bir çaban var. Çıplaklık eşittir özgürlük demek değil" dedi.

"Fazla teşhircilik yapmaya gerek yok çok çirkin duruyor" diyen Pınar Eliçe "Bunlara ihtiyacınız yok ki!" dedi.

Didem Delen ise hızını alamayarak "Türkiye'de yaşıyoruz, sen Amerika'da yaşa giy o iç çamaşırıyla çık ama burada çıktığın zaman bu tepkiyi alırsın. Ya ben erkek arkadaşımla olsam ben o görüntüden rahatsız olurum ya dinlemeye gitsem adam

nereye bakacak yani ben rahatsız olurum" ifadelerini kullandı.