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Cihat Arslan: Deveyi kaybedip bulmuş gibi sevindik

29.08.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Cihat Arslan: Deveyi kaybedip bulmuş gibi sevindik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cihat Arslan "Maç öncesinde yaptığımız analizlere göre, hücum geçişini çok iyi yapan ama savunma geçişinde sorun yaşayan bir Galatasaray vardı. Bunu hedefledik. Hücuma geçerken, Galatasaray'a fırsat verdik. Gol atacakken, gol yedik. 2-0'dan sonra 2-1 olması bizi maçta tuttu. Kötü oynamıyorduk ama sertlik düzeyimiz azdı. İlk yarı biterken gelen gol, maçın hikayesini değiştirdi. Belki de 3-2 olabilirdi. Galatasaray da üçü atabilirdi. 2-0'dan sonra 2-2 yapınca, çölde deveyi kaybedip bulmuş gibi sevindik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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