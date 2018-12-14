Cihat Arslan: UEFA Avrupa Ligi'ni puansız kapatmamış olduk

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Yapılan hamleler skoru değiştirmeyince birer puana razı olduk. İlk defa katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'ni puansız kapatmamış olduk." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, ilk kez katıldıkları UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Standard Liege ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmaya prestij için çıktıklarını ifade etti.

Maçın ilk devresinde iki takımın da istekli oynadığına dikkati çeken Arslan, "Bizim de çok net gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı itibarıyla biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz bize müsaade etti, biz de onlara... İlk yarı gol olmayınca ikinci yarı oyun biraz daha kilitlendi gibi. İkinci yarı daha çok mücadele ve pozisyon kapatma şekliden geçti. Yapılan hamleler skoru değiştirmeyince birer puana razı olduk. İlk defa katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'ni puansız kapatmamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Macar hakem Adam Farkas'ın müsabakada biri lehlerine diğeri aleyhlerine iki net penaltıyı atladığını savunan Arslan, maçın hakkının beraberlik olduğunu sözlerine ekledi.