Çikita Muz ile tanınan Ajdar'ın son hali... "Yıllara rağmen değişmemiş"

Popstar yarışmasında söylediği Çikita Muz şarkısı ile ünlenen ve değişik şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ajdar'ın son hali merak konusu oldu. Nane ve Şahdamarım şarkılarıyla da tanınan ve gözlerden uzak yaşayan Ajdar'ın son hali ortaya çıktı.

2003'te “Popstar Türkiye” yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, bu sayede tüm Türkiye’ye adını duyurmuştu. Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Yazık adam solmuş" dedi.

Ajdar TikTok'ya yaptığı ilginç bestelerle de adından söz ettiriyor. Ajdar'ın paylaşımlarını görenler "Adam hiç tarzını bozmamış" diyerek bir döneme damga vuran ismi ti'ye aldı.



