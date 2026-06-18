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8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kenan Doğulu, Berdan Mardini...

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik uyuşturucu testi yapıldı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek olmak üzere 8 ünlü ismin test sonuçları pozitif çıktı.

8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kenan Doğulu, Berdan Mardini...
Mynet

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre 8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kenan Doğulu, Berdan Mardini... 1

8 İSMİN SONUCU POZİTİF

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şu şekilde:

8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kenan Doğulu, Berdan Mardini... 2

8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kenan Doğulu, Berdan Mardini... 3

8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kenan Doğulu, Berdan Mardini... 4

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Kenan Doğulu Berdan Mardini
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