8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kenan Doğulu, Berdan Mardini...

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik uyuşturucu testi yapıldı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek olmak üzere 8 ünlü ismin test sonuçları pozitif çıktı.
Mynet /
18.06.2026 17:29
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Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre 8 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
8 İSMİN SONUCU POZİTİF
Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şu şekilde:
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