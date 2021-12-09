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Eşsiz şarkılarıyla hafızalara kazınan Ajdar Anık’ın son hali

09.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla hafızalara kazınan Ajdar’ın son halini görenler şaşıp kalıyor. Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasına katılmak için başvuran, yarışmaya girmeye hak kazanamasa da şarkılarıyla unutulmaz bir figür haline gelen Ajdar’ın gerçek mesleği ne?

Eşsiz şarkılarıyla hafızalara kazınan Ajdar Anık’ın son hali

Asıl adı Mehmet Anık olan Ajdar, bir döneme damga vuran Popstar yarışmasına katılmak için yaptığı şarkısıyla hafızalara kazındı. Yarışmaya katılmaya hak kazanamasa da kendi şarkılarıyla adını duyurmayı başaran Ajdar’ın son halini görenler şaştı kaldı.

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ÇİKİTA MUZ’UN FİKRİ EROL BÜYÜKBURÇ’TAN

Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Ajdar, “Çikita Muz” şarkısının fikrini kendisine “Erol Büyükburç”un verdiğini ifade etmişti. Bir dönemler açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ajdar, eskisi kadar popüler olmasa da Instagram hesabından takipçilerine canlı yayın yapıyor.

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Ajdar, 1994'te Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Ajdar müzik kariyerine başlamadan önce mühendis olarak çalışmaktaydı. 8 yıl kendi mesleğini icra eden Ajdar, daha sonrasında şarkıcılığa yöneldi ve Popstar'a katıldı. 2003'te “Popstar Türkiye” yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, bu sayede tüm Türkiye’ye adını duyurdu. Tüm bunların yanı sıra Ajdar, 2003'te “Tatlı Hayat” dizisinde ve “Neredesin Firuze” filminde küçük bir rol aldı.

JÜRİ ÜYESİ OLDU

2009'da Flash TV'de yayınlanan “Her Cevhere Bir Altın” adlı yetenek yarışmasında Ahu Tuğba ve Yalçın Çakır ile birlikte jürilik görevini üstlenen Ajdar, 2012'nin Mart ayında Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı 'Şahdamar' adındaki yeni şarkısı ile adından sık sık söz ettirdi.

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İŞTE ÇİKİTA MUZ AJDAR'IN SON HALİ

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