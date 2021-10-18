Çikolata hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Çikolatayı sevenlerin bayılacağı birbirinden güzel tarifler

Hem mutfakla hem de çikolatayla arası iyi olanlar buraya! Misafirlerinize yapacak yeni tarifler arayışındaysanız, bu tariflerden biri mutlaka favoriniz olacak.
MALZEMELER
1 paket hazır kakaolu kek (200 gram)
2 paket sütlü çikolata (160 gram)
3 yemek kaşığı damla çikolata
4 yemek kaşığı dövülmüş fındık
1 yemek kaşığı kakao
HAZIRLANIŞI
Çikolatanızı benmari usulü eritin.
Püf Noktası: Çikolatalı topları yapmak için dolapta tuttuğunuz kekleri de kullanabilirsiniz. Bayatlamış keklerinizi saklayıp bu tarif ile değerlendirebilirsiniz.
Erittiğiniz çikolatayı ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Cıvık görünümlü bir kek elde edeceksiniz. Üzerini streç film ile kapatın ve 20 dakika bızdolabında dinlendirin.
MALZEMELER
300 gram bitter çikolata
3 adet yumurta
150 gram tereyağı
Yarım su bardağı şeker
1 su bardağı un
2 damla vanilya özütü
HAZIRLANIŞI
Tereyağını ocakta kısık ateşte eritin. Kaynamasına izin vermeden ocaktan alın.
Bitter çikolatayı parçalayarak tereyağının üzerine ekleyin. Bir spatula yardımı ile sürekli karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın.
Püf Noktası: Yumurtaları çok fazla çırparsanız brownienizin üzerinde parlak bir kabuklanma göremezsiniz.
Yumurtaların üzerine erittiğiniz çikolatalı karışımı ekleyin ve karıştırın.
Püf Noktası: Mümkün olduğunca mikser kullanmayın. Sadece yavaş hareketlerle malzemelerin birbirleriyle iç içe geçmesini sağlayın.
Kek harcınızı yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisinin dökün. Üzerine aralıklı olarak beyaz ve sütlü çikolata dilimlerini dizin ve hafifçe bastırın.
Servis Notu: Eğer daha sert bir kıvam istiyorsanız kekinizi fırında 40 dakika tutabilirsiniz.
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