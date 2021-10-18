Çikolata hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Çikolatayı sevenlerin bayılacağı birbirinden güzel tarifler

Hem mutfakla hem de çikolatayla arası iyi olanlar buraya! Misafirlerinize yapacak yeni tarifler arayışındaysanız, bu tariflerden biri mutlaka favoriniz olacak.

ÇİKOLATALI MİNİK TOPLAR

MALZEMELER

1 paket hazır kakaolu kek (200 gram)

2 paket sütlü çikolata (160 gram)

3 yemek kaşığı damla çikolata

4 yemek kaşığı dövülmüş fındık

1 yemek kaşığı kakao

Üzeri için Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

Çikolatanızı benmari usulü eritin.

Çukur bir kasenin içerisine kekinizi ufalayın. Üzerine damla çikolata, kakao ve fındık parçalarını ekleyin. Kuru malzemeleri tamamen iç içe geçecek şekilde karıştırın.

Püf Noktası: Çikolatalı topları yapmak için dolapta tuttuğunuz kekleri de kullanabilirsiniz. Bayatlamış keklerinizi saklayıp bu tarif ile değerlendirebilirsiniz.

Erittiğiniz çikolatayı ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Cıvık görünümlü bir kek elde edeceksiniz. Üzerini streç film ile kapatın ve 20 dakika bızdolabında dinlendirin.

Dolaptan çıkarıp elinizle yuvarlayarak minik toplar elde edin. Elde ettiğiniz topları Hindistan cevizine bulayarak süsleyin ve servis tabağına alın.

TAM BİR KARA SEVDA: BROWNIE

MALZEMELER

300 gram bitter çikolata

3 adet yumurta

150 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı un

2 damla vanilya özütü

Üzeri için sütlü ve beyaz çikolata

HAZIRLANIŞI

Tereyağını ocakta kısık ateşte eritin. Kaynamasına izin vermeden ocaktan alın.

Bitter çikolatayı parçalayarak tereyağının üzerine ekleyin. Bir spatula yardımı ile sürekli karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın.

Çukur bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı yavaşça karıştırın.

Püf Noktası: Yumurtaları çok fazla çırparsanız brownienizin üzerinde parlak bir kabuklanma göremezsiniz.

Yumurtaların üzerine erittiğiniz çikolatalı karışımı ekleyin ve karıştırın.

Homojen bir karışım elde ettikten sonra ununuzu azar azar ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Püf Noktası: Mümkün olduğunca mikser kullanmayın. Sadece yavaş hareketlerle malzemelerin birbirleriyle iç içe geçmesini sağlayın.

Kek harcınızı yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisinin dökün. Üzerine aralıklı olarak beyaz ve sütlü çikolata dilimlerini dizin ve hafifçe bastırın.

160 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Servis Notu: Eğer daha sert bir kıvam istiyorsanız kekinizi fırında 40 dakika tutabilirsiniz.

