YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı

05.03.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının bugün yaya geçişlerine açıldığını bildirdi.

Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de Gürcistan hükûmetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.

Gürcistan hükûmeti ile alınan ortak kararın ardından sınır kapılarının bugün yolcu trafiğine açıldığını ifade eden Demirci, "Normalde kapılarımızın 1 Mart'ta açılması gerekiyordu ancak bazı nedenlerden dolayı bugüne sarktı. Bugün her iki kapıda da yolcu giriş-çıkışı yapılmaya başlandı." dedi.

Demirci, hafta sonu olması nedeniyle sınır kapılarında yoğunluğun olmadığını aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Bitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutulduBitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutuldu
Digiturk'ten yayın ihale sürecine ilişkin açıklama:Digiturk'ten yayın ihale sürecine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
12:26
İkindi
15:36
Akşam
18:11
Yatsı
19:30
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Son günlerde vaka sayıları patladı! Sizde de maskne olabilir

Son günlerde vaka sayıları patladı! Sizde de maskne olabilir

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.