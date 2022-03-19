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Çıldır-Aktaş yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

19.03.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır-Aktaş yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Çıldır-Aktaş kara yolunda kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tırların geçişine geçici olarak izin verilmeyen söz konusu kara yolu, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında bulunması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Söz konusu yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin etkisini yitirmesi bekleniyor.

Tipi, Ardahan-Kars ve Artvin ile ilçelerle bağlantılı olan yollarda da etkisini arttırdı.

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