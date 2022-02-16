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Çıldır Gölü üzerinde sürücülere buzda sürüş eğitimi verildi

16.02.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzeyi tamamen donan gölde eğitim alan vatandaşlardan Neslihan Güven: - "Her daim karşılaştığımız karlı yollarda nasıl daha güvenli sürüş tekniklerini uygulayacağımızı burada şampiyon pilotlardan öğrenme fırsatı bulduk"

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde eğitimlerini tamamlayan yarış takımı pilotları, bu kez bölgede yaşayan vatandaşlara buzda sürüş eğitimi verdi.

Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bir otomobil şirketinin yarış takımı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilerine kar ve buz üzerinde ileri sürüş eğitimi verdi.

Eğitimleri tamamladıktan sonra gölde etkinlikler düzenleyen takımın pilotları, bu kez araçlarıyla bölgeye gelen yöre halkına buzda sürüş tekniklerini öğretti.

Kendi otomobillerinde eğitim alan vatandaşlar, daha sonra yarış takımının çivili lastikli araçlarını deneyimledi.

Eğitim alan vatandaşlardan Neslihan Güven, AA muhabirine, Kars'ta kış aylarının zorlu geçtiğini ve böyle bir eğitimin çok faydalı olduğunu söyledi.

- "Eğitim bizim için önemli bir fırsat oldu"

Bölgedeki yolların kış mevsiminde kar ve buzlu olduğuna işaret eden Güven, "Bu eğitim bizim için önemli bir fırsat oldu. Her daim karşılaştığımız karlı yollarda nasıl daha güvenli sürüş tekniklerini uygulayacağımızı, burada şampiyon pilotlardan öğrenme fırsatı bulduk. İlerleyen dönemlerde güvenli sürüş tekniklerini yollarda uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Yarış takımının koordinatörü Elif Tanca da 7 yıldır Çıldır Gölü'nde eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

Bu kez yöredeki vatandaşlar için "halk günü" etkinliği yaptıklarını belirten Tanca, şunları kaydetti:

"Güvenli sürüş eğitimlerimiz ile özellikle kar ve buz üzerinde doğru reaksiyonları vermeyi öğretiyoruz. Vatandaşların kazalardan sakınmayı sağlayacak yöntemler öğrenmeleri için eğitimlerimiz devam ediyor. Bu sene ilk defa eğitimlerimize bir sayfa daha kattık. Bu sayfada da Kars'ta yaşayan vatandaşlarımızın bu eğitimden faydalanmasını sağladık. Kısıtlı sayıda katılımcı alabildik. Kendi araçlarıyla hazırlanan parkura çıktılar ve şampiyon pilotlarımızdan eğitim aldılar."

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