Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayan aile yörenin turizm elçisi gibi çalışıyor

ARDAHAN/ CÜNEYT ÇELİK/GÜNAY NUH - Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır'da buzları kırarak Eskimo usulü balıkçılık yapan Kılıç ailesi hem geçimlerini sağlıyor hem de turistlere yöreyi tanıtıyor.

Kar yağışının ardından sıcaklığın sıfırın altında 27 dereceyi bulduğu bölgede Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göl olan Çıldır'ın yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Yüzeyindeki buz tabakasının 15 santimetreye ulaştığı Kars-Ardahan arasındaki göl, üzerinde atlı kızaklarla gezinti ve Eskimo usulü balıkçılık yapılmasının yanı sıra 123 kilometrekarelik alanı ile çevresini kaplayan karlı dağların oluşturduğu doğal güzellikle turistleri bölgeye çekiyor.

Kışın başta olmak üzere her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan gölde şu sıralar yüzeyin tamamen buzla kaplanması dolayısıyla, yörede geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler de Eskimo usulü avcılığa başladı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Akçakale köyünde geçimini balıkçılıkla sağlayan Kılıç ailesi de soğuk havaya aldırış etmeden erken saatlerde atlı kızaklarla buzla kaplı gölün orta kısmına doğru ilerliyor.

Kazma ve küreklerle göl yüzeyindeki kalın buz tabakasını kıran Kılıç ailesi, daha sonra ağlarını suyun derinliklerine bırakıp evlerine dönerek 1-2 gün balıkların ağa takılmasını bekliyor.

Heyecanlı bekleyişin ardından atlı kızaklarla yeniden buzlu gölün üzerinde keyifli yolculuk yaparak aynı bölgeye ulaşan aile, buzları tekrar kırdıktan sonra "vira bismillah" diyerek göle bıraktıkları ağları çekiyor.

Sabırlı bekleyişin ardından bu sezon Eskimo usulüyle ilk avını yapan kadın balıkçı Çınar, eşi Turhan ve oğlu Kurtuluş Kılıç, balık dolu ağları çekince büyük sevinç yaşadı.

Kılıç ailesi, balıkları turistlere ve yöredeki restoranlara satarak geçimini sağlıyor. Yörenin adeta gönüllü turizm elçisi olan aile, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere atlı kızakla gezinti yaptırmanın yanı sıra Eskimo usulü balık avını öğretiyor.

- "Çıldır Gölü'nü sanki aynayla kapattılar"

Turhan Kılıç, AA muhabirine, ailece balıkçılık yaptıklarını ifade ederek, "Sabah erkenden kalkar kahvaltımızı yaparız, hazırlıklarımızı yaparak eşimle ağ atmaya çıkarız. Eşimle buzu kırarak, buzun altındaki ağları çekip balıkları alıyoruz. Balıkları aldıktan sonra ağı tekrardan suya bırakıyoruz." dedi.

Özellikle kış aylarında göle binlerce yerli ve yabancı turistin geldiğine dikkati çeken Kılıç, "Çıldır Gölü'nde 20 Mart'a kadar buzun üzerinde Eskimo usulü, ilkbaharda buzlar çözülünce de teknelerle balıkçılık yapıyoruz. Bu sene göl çok güzel dondu, buz kalın, inşallah kış turizmine de faydalı olur. Şu anda Çıldır Gölü'nü sanki aynayla kapattılar. Çıldır Gülü, aynı zamanda Kars ve Ardahan'ın kış turizminin bel kemiğidir ve incisidir." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Kılıç da "Yerli ve yabancı turistlerimiz nasıl ağ döktüğümüzü merak ediyor. Biz de turistlere ağ dökümünü, ağ çekimini gösteriyoruz." diye konuştu.

Kışın buz altından çıkan balıkların yağlanması nedeniyle daha lezzetli olduğunu anlatan Kılıç, "Donan gölden pullu sazan, sarı balık dediğimiz tatlı su kefali, şafak balığı, alabalık, kızılkanat, karabalık, murza balığı, aynalı sazan çıkıyor. Bu balıkları müşterilerimize sunuyoruz. Sarıbalık daha lezzetli olduğu için gelen turistlere özellikle onlardan ikram ediyoruz, farklı bir lezzeti var. Bu balık Türkiye'deki birçok gölde çıkar ama Çıldır Gölü'nün lezzetini vermez." dedi.

Yörede Çıldır Gölü'nün yüzeyinin donmasıyla Kılıç ailesinin yanı sıra gölün hem Kars hem de Ardahan kıyısındaki köylerde oturup geçimini balıkçılıkla sağlayan birçok aile Eskimo usulü avcılığa başladı.

