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Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler

İHA İHA
26.01.2024 09:04 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Deniz seviyesinden bin 950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplı. Göl üzerinde atlı kızaklarla yapılan tur ise yoğun ilgi görüyor. Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor. Gölde atlı kızağa binen turistler, ziyaretlerini keyifli hale getirerek buz üzerinde halay çekip keyif dolu anlar yaşıyor.
İstanbul’dan gelerek Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi yaşayan turistler, "Burası mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Çok keyif aldık, çok eğlendik ve çok güzel geçti. Çıkın çıkın gelin" dedi.

Beyaz örtü arasındaki maviliğin güzel manzaralar oluşturduğu Çıldır Gölü’ne gelen turistler, karlı dağların bulunduğu alanda doyasıya eğleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü

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