YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı

Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı

18.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölbelen köyü sakinlerinden Habip Altundaş: - "Bu manzara bizi hakikaten şaşırttı. Şu an kutupları andıran bir manzara var. Dev buz kütleleri kıyıya vurdu. 57 yaşındayım hayatımda ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım"

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde hava sıcaklığının yeteri kadar soğuk olmaması nedeniyle kısmen eriyip parçalandı.

Yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzlar yaklaşık bir hafta önce hava sıcaklığının yeteri kadar soğuk olmaması sebebiyle erimeye başladı.

Önceki yıllarda bu dönemde yüzeyi tamamen donduğu için buzla kaplı olan gölün Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkilerindeki buzlar şu sıralar büyük oranda eriyip parçalandı.

Buzların eriyip kırılmasıyla göl yüzeyinde açılan alanda oluşan dalgaların da etkisiyle kıyıya vuran dev buz kütleleri dikkati çekti.

Gölün Kars sınırındaki Akçakale köyü mevkisindeki yüzeyinin ise halen buzla kaplı olduğu gözlendi.

Yetkililer, gölün yüzeyinde mevcut olan buzun da yeterli kalınlıkta olmadığını bildirdi. Bu yüzden vatandaşların buuzun üzerine çıkmasının tehlikeli olacağına işaret edildi.

- Kutupları andıran görüntü

Gölbelen köyü sakinlerinden Habip Altundaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını söyledi.

Gölde ocak ayının ortasında buzun erimesine şaşırdıklarını anlatan Altundaş, "Bu manzara bizi hakikaten şaşırttı. Şu an kutupları andıran bir manzara var. Dev buz kütleleri kıyıya vurdu. 57 yaşındayım hayatımda ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım." dedi.

Altundaş, havaların aşırı soğuk olmadığını vurgulayarak, böyle devam etmesi halinde göl yüzeyinin bu sezon bir daha donmayabileceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kar ve aşk!' 'Kar ve aşk!'
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!

Ardahan Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:24
Öğle
12:25
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:40

Ardahan Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Kömürcü Eczanesi
Merkez
Budak Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Posof beklediği kara Ocak ayında kavuştu

Posof beklediği kara Ocak ayında kavuştu

Hayvan sevgisi dağlardaki hayvanları da doyuruyor

Hayvan sevgisi dağlardaki hayvanları da doyuruyor

Ardahan’da karla mücadele çalışması

Ardahan’da karla mücadele çalışması

Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor

Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor

Ardahan'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ardahan'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.