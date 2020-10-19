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Çıldır Kaymakamı Taş’tan Muhtarlar Günü Mesajı

ARDAHAN HABERLERİ  | 19.10.2020 11:29 | Son Güncelleme

Çıldır İlçe Kaymakamı Alper Taş, yayınladığı mesaj ile Muhtarlar Günü’nü kutladı.Kaymakam Taş yaptığı açıklamada “19 Ekim tarihi, 19.10.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, 19 Ekim gününün hükümetimiz tarafından "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmesi, devletimiz ve hükümetimizce, en küçük yerel hizmet birimi olarak muhtarlarımıza verilen önem ve değerin göstergesidir.Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar.

Çıldır Kaymakamı Taş’tan Muhtarlar Günü Mesajı

Çıldır İlçe Kaymakamı Alper Taş, yayınladığı mesaj ile Muhtarlar Günü’nü kutladı.
Kaymakam Taş yaptığı açıklamada “19 Ekim tarihi, 19.10.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, 19 Ekim gününün hükümetimiz tarafından "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmesi, devletimiz ve hükümetimizce, en küçük yerel hizmet birimi olarak muhtarlarımıza verilen önem ve değerin göstergesidir.
Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.
Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum” dedi.

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