Çıldır Müftülüğü’nden iyilik paketleri

Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan İyilik Paketleri “Kardeşliğimiz Hayırla Bereketlensin, Beklenen Sensin” sloganıyla ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Çıldır İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şubesi olarak her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da her alanda vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, “hayırseverlerimizin destekleriyle yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerifte “İyilik Paketi” adı altında gıda paketleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın bu “İyilik Hareketi”ne zekat, fitre ve gıda kolisi ile katkıda bulunmaları halinde bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda yardımcı olacağız. Destek veren hayırseverler başta olmak üzere, Türk Diyanet Vakfı gönüllülerine ve din görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

