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Çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart tarifi nedir? Çilekli tart malzemeleri nelerdir? İşte çilekli tart tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 23.10.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart tarifi nedir? Çilekli tart malzemeleri nelerdir? İşte çilekli tart tarifi...

TV 8’in sevilen yemek programı MasterChef 2020’nin 22 Ekim Perşembe günü yayınlanan son bölümünde yarışmacılara çay saati konsepti sunuldu. Çay saatinde misafirlerini ağırlayacak izleyicilere ilham olan menüde tatlı olarak çilekli tart yapıldı. Eleme potasında olmak istemeyen yarışmacılar çay saati menüsünü yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki çilekli tart nasıl yapılır, tarifi nedir? MasterChef çilekli tart tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye 2020 programının 22 Ekim Perşembe akşamı kırmızı ve mavi takım çay saati menüsü çıkarttı. Çay saati menüsüne çilekli tart tarifi damga vurdu. Kıtır tabanını çileğin benzersiz lezzetiyle pekiştiren tart tarifi adeta damaklara bir lezzet şöleni sunuyor. Peki çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ÇİLEKLİ TART MALZEMELERİ

Tart hamuru için;

  • 125 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 2 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 2.5 su bardağı un

Kreması için;

  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 fincan un
  • 50 gr tereyağı
  • 1 paket vanilya

Üzeri için;

  • 500 gram çilek

ÇİLEKLİ TART YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Çilekli tart yapımının en büyük püf noktası tart hamurunun kıvamıdır. Hamurun kıvamı tartın kırılmadan ya da çatlamadan çıkartılması için önemli bir detaydır. Hamur özellikle kullanılacak tart kalıbından 1-2 cm daha büyük açılmalıdır. Tart hamurunun elin ısısına maruz kalması kıvamını bozacağı için uzun süreli yoğrulmamasına özen gösterilir.

ÇİLEKLİ TART NASIL YAPILIR?

Çilekli tart yapılışına ilk adımda hamur hazırlanarak başlanır. Hamuru hazırlamak için elenmiş un, pudra şekeri ve tuz derin bir karıştırma kabına alınır. Ardından içerisine yavaş yavaş soğuk tereyağ eklenir. Son adımda ise yumurta sarısı ve soğuk su eklenir. Tahta kaşıkla toparlanan tart hamuru streç filmle sarıldıktan sonra buzdolabına eklenir ve 30 dakika boyunca dinlendirilir.

Tart hamurunun tamamlanmasından sonra krema için hazırlıklara başlanır. Çilekli tart kreması malzemeleri karıştırma kabına alınır ve muhallebi kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edilir. Soğuması için krema bir köşede bekletilir.

Dinlenen hamur önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20-25 dakika pişirilir. Pişirme işlemi sırasında açılan tart hamurunun kabarmaması için çatalla çizikler atılır ve kör pişirme yapılır. Kör pişirme için tart hamurunun üzerine yağlı kağıt serilir ve bakliyat eklenir. Pişirme süresi dolduktan sonra üzerinden bakliyatlar alınır ve kızarması için 5 dakika daha fırında tutulur.

Krema ve tart hamuru soğuduktan sonra son adım olan birleştirme işlemine geçilir. Soğumuş tart hamuruna krema eklenir ve üzeri çilekle süslenir. İsteğe bağlı olarak servis sırasında pudra şekeri de serpilebilir.

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