Çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart tarifi nedir? Çilekli tart malzemeleri nelerdir? İşte çilekli tart tarifi...

MasterChef Türkiye 2020 programının 22 Ekim Perşembe akşamı kırmızı ve mavi takım çay saati menüsü çıkarttı. Çay saati menüsüne çilekli tart tarifi damga vurdu. Kıtır tabanını çileğin benzersiz lezzetiyle pekiştiren tart tarifi adeta damaklara bir lezzet şöleni sunuyor. Peki çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ÇİLEKLİ TART MALZEMELERİ

Tart hamuru için;

125 gr tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2.5 su bardağı un

Kreması için;

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 fincan un

50 gr tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için;

500 gram çilek

ÇİLEKLİ TART YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Çilekli tart yapımının en büyük püf noktası tart hamurunun kıvamıdır. Hamurun kıvamı tartın kırılmadan ya da çatlamadan çıkartılması için önemli bir detaydır. Hamur özellikle kullanılacak tart kalıbından 1-2 cm daha büyük açılmalıdır. Tart hamurunun elin ısısına maruz kalması kıvamını bozacağı için uzun süreli yoğrulmamasına özen gösterilir.

ÇİLEKLİ TART NASIL YAPILIR?

Çilekli tart yapılışına ilk adımda hamur hazırlanarak başlanır. Hamuru hazırlamak için elenmiş un, pudra şekeri ve tuz derin bir karıştırma kabına alınır. Ardından içerisine yavaş yavaş soğuk tereyağ eklenir. Son adımda ise yumurta sarısı ve soğuk su eklenir. Tahta kaşıkla toparlanan tart hamuru streç filmle sarıldıktan sonra buzdolabına eklenir ve 30 dakika boyunca dinlendirilir.