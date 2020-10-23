Çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart tarifi nedir? Çilekli tart malzemeleri nelerdir? İşte çilekli tart tarifi...

MasterChef Türkiye 2020 programının 22 Ekim Perşembe akşamı kırmızı ve mavi takım çay saati menüsü çıkarttı. Çay saati menüsüne çilekli tart tarifi damga vurdu. Kıtır tabanını çileğin benzersiz lezzetiyle pekiştiren tart tarifi adeta damaklara bir lezzet şöleni sunuyor. Peki çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
Tart hamuru için;
Kreması için;
Üzeri için;
Çilekli tart yapımının en büyük püf noktası tart hamurunun kıvamıdır. Hamurun kıvamı tartın kırılmadan ya da çatlamadan çıkartılması için önemli bir detaydır. Hamur özellikle kullanılacak tart kalıbından 1-2 cm daha büyük açılmalıdır. Tart hamurunun elin ısısına maruz kalması kıvamını bozacağı için uzun süreli yoğrulmamasına özen gösterilir.
Çilekli tart yapılışına ilk adımda hamur hazırlanarak başlanır. Hamuru hazırlamak için elenmiş un, pudra şekeri ve tuz derin bir karıştırma kabına alınır. Ardından içerisine yavaş yavaş soğuk tereyağ eklenir. Son adımda ise yumurta sarısı ve soğuk su eklenir. Tahta kaşıkla toparlanan tart hamuru streç filmle sarıldıktan sonra buzdolabına eklenir ve 30 dakika boyunca dinlendirilir.
Tart hamurunun tamamlanmasından sonra krema için hazırlıklara başlanır. Çilekli tart kreması malzemeleri karıştırma kabına alınır ve muhallebi kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edilir. Soğuması için krema bir köşede bekletilir.
Dinlenen hamur önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20-25 dakika pişirilir. Pişirme işlemi sırasında açılan tart hamurunun kabarmaması için çatalla çizikler atılır ve kör pişirme yapılır. Kör pişirme için tart hamurunun üzerine yağlı kağıt serilir ve bakliyat eklenir. Pişirme süresi dolduktan sonra üzerinden bakliyatlar alınır ve kızarması için 5 dakika daha fırında tutulur.
Krema ve tart hamuru soğuduktan sonra son adım olan birleştirme işlemine geçilir. Soğumuş tart hamuruna krema eklenir ve üzeri çilekle süslenir. İsteğe bağlı olarak servis sırasında pudra şekeri de serpilebilir.
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