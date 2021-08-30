Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'üydü! İşte Abdülhamit Danışır'ın son hali!

Ozan Aydın ve Turgut Yasalar tarafından yönetilen, 70 bölüm ekranlarda olan Çılgın Bediş dizisi bir zamanlara damga vuran diziler arasında yer alıyor. Hafızalardan silinmeyen Çılgın Bediş dizisinde "Kapıcı Abdül" rolünü canlandıran Abdülhamit Danışır, geçimini sağlamak için kitap sattı. İşte ayrıntılar...

İŞTE ABDÜLHAMİT DANIŞIR'IN SON HALİ!

8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 tarihleri arasında yayınlanan komedi dizisi Çılgın Bediş dönemin en çok izlenen dizileri arasındaydı. Dizinin başrollerinde Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Cenk Torun gibi isimler yer almıştı. 4 sezon süren ve 70 bölüm yayınlanan Çılgın Bediş dizisinde Sinan Bengier, Ayten Uncuoğlu, Selma Sonat, Ayten Erman gibi önemli oyuncular da yer almıştı.

Abdülhamit Danışır, söz konusu dizide "Kapıcı Abdül" rolünü canlandırmıştı. Ekmek parasını kitap satarak kazanan Danışır yardım çağrısında bulunmuştu. Tek başına yaşadığını belirten Danışır mesleğine devam edemediğini ifade etmişti. Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve birkaç projeden daha rol teklifi aldığını ifade eden Danışır, sonrasında rol teklifi gelmediğini söyledi. Açıklamalarına, "Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi" ifadelerini eklemişti.



