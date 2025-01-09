Çılgın iddia: Jose Mourinho'ya Premier Lig ekibi talip oldu! İngilizler duyurdu: Geri dönmek istiyor...

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılabileceği iddiları İngiliz basınında yer aldı.

İLK ADAY MOURINHO

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın kaleme aldığı haberde, Premier Lig ekibi Everton'ın teknik direktör Sean Dyche ile devam etmeyeceği ve Mourinho'nun favori adaylardan biri olduğunu vurgulandı.

"CANIMI EN ÇOK YAKAN AYRILIK"

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, eski sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho için "En çok canımı yakan ayrılık" sözlerini kullanmıştı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Haberde aynı zamanda "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İngilizler, 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Premier Lig'de bir kez daha görev almaya sıcak baktığını öne sürdü.

PREMIER LİG'DE 16. SIRADALAR

Premier Lig'de zor günler geçiren Everton, 19 maçın sonunda 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 17 puan ile 16. sırada yer alıyor.