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Çılgın Sedat gözyaşları içinde anlattı! 'Her şeyimi sattım' dedi ve ekledi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 15:18 | Son Güncelleme

Şarkıcı Çılgın Sedat, katıldığı canlı yayında Serebral palsi hastası çocuğunun tedavisi için yaşadıkları zorlukları anlatırken tüm mal varlığını sattığını ve kendisine kimsenin iş vermediği söyledi.

Şarkıcı ve oyuncu Çılgın Sedat, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Sedat, Serebral palsi hastası oğlunun rahatsızlığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken konuşmakta güçlük çekti.

ÇOCUĞU İÇİN MAL VARLIĞINI SATTI

Şenol İpek'in oğlunun rahatsızlığı için gerekli olan maddi desteği toplamak adına bir gece düzenlediğinden bahseden Çılgın Sedat, çocuğunun rahatsızlığından dolayı yaşadığı zorlukları anlattı. Oğlunun hastalığının çok masraflı olduğunu söyleyen Sedat, kirasını öderken zorlandığını ve bu süreçte elindeki tüm mal varlığını sattığını söyledi.

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"OĞLUMUN AYLIK MASRAFI 8 BİN TL"

Oğlunun aylık masrafının 8 bin TL olduğunu söyleyen ve şu an 350 bin TL borcunun olduğunu söyleyen Çılgın Sedat, "Geçtiğimiz günlerde ben sahnedeyken oğlumu ambulansla hastaneye kaldırdılar ben sadece telefonda onu izledim. Sahnede olduğum için gelen insanları eğlendirmek için gidemedim. Haftada sadece bir gün işe gidiyorum onunla da her şey çok zor oluyor." dedi.

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"ABİMLE OYNAMAYACAĞIM"

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Küçük oğlum abisinin rahatsızlığı için 'Abimle oynamayacağım. Ona top atıyorum o bana geri atamıyorum.' diyor."


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çılgın sedat Serebral palsi kanal d 2. Sayfa

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