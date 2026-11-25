Ay Yapım imzalı, Kanal D’nin yeni dizisi Susuz Yaz dizisinde fragman geldi. Susuz Yaz yayın tarihi de belli oldu. Susuz Yaz konusu, oyuncuları da merak edilmeye başlandı.

Susuz Yaz dizisi oyuncuları daha ekrana çıkmadan dizi sektöründeki krizden etkilenmiş ve %15 indirimi kabul etmişti. Dizinin fragmanı sonrası "Çok güzel iş", "Reytingi bol olsun", "Bu dizi tutsun" yorumları yapıldı.

SUSUZ YAZ NE ZAMAN?

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrollerini paylaştığı Susuz Yaz dizisi 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

Susuz Yaz dizisi; Oktay Kaynarca'lı Hamal, Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi iddialı dizilere rakip olacak.

SUSUZ YAZ OYUNCULARI

Susuz Yaz oyuncuları da iddialı isimlerden oluşuyor.

Susuz Yaz oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’i (Cevri) yer alıyor.



SUSUZ YAZ KONUSU NE?

Susuz Yaz'ın hikâyesi, 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor. Osman'ın (Mert Ramazan Demir) Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman'ın karşısına, Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle büyüyen anlaşmazlıklar ise zamanla iki kardeşin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek olaylara dönüşüyor.