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  4. 'Çilli Bom' ile ünlenmişti! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti! Sadece 5 kişiyle defnedildi

'Çilli Bom' ile ünlenmişti! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti! Sadece 5 kişiyle defnedildi

14.12.2024 12:04
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14.12.2024 12:04
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Bir dönemin unutulmaz bestekarı, dillere pelesenk olan 'Çilli Bom' şarkısını ilk çıkaran aynı zamanda birçok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan hayata gözlerini yumdu. Ünlü isim sadece 5 kişiyle kimsesizler mezarlığına defnedildi.

‘Çilli Bom’ şarkısının bestecisi ve bir dönemin ünlü ses sanatçısı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti. Bir süredir huzur evinde kaldığı öğrenilen sanatçının cenazesi ise görevli 5 kişinin katılımıyla kılınarak kimsesizler mezarlığına defnedildi.

14 Nisan 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen küçük yaşlarda müzik yaşamına başlayan 1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan 10 gün önce kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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77 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında dün hayatını kaybetti.

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Bir oğlu olduğu öğrenilen ve uzun süredir görüşmeyen ünlü bestekarın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.

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KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına da, yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı.

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Biri imam 5 kişi ile kılınancenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defin edildi. Mezarın üzerinin kepçe ile kapatılmasının ardından sanatçının ismi bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.

KİMDİ

KENAN KÜÇÜKÖZCAN KİMDİR?

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve 'Kenan' ismiyle 45'lik plakları çıkan Küçüközcan'ın Çilli Bom (Çillim, Çillim), 'Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalplar, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı elime gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi. 1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' da seçilen bestekarın bir süre ABD'de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi. Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı cenaze
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