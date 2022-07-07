YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler Menteşe Belediyesi önündeki eylemlerine devam etti

Çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler Menteşe Belediyesi önündeki eylemlerine devam etti

07.07.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler Menteşe Belediyesi önündeki eylemlerine devam etti

Muğla'da, kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler belediye önünde oturma eylemi yaptı.

Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı çevre dernekleri üyeleri ve Deştin köyü sakinleri, bölgede kurulması planlanan çimento fabrikasına tepki gösterdi.

Ellerinde "Çimento fabrikasına hayır" yazılı pankart taşıyan köylüler, "Deştin Çayı özgür akacak", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Ruhsatı iptal et" sloganı attı. Gruptakiler, Menteşe Belediyesi önünde yürümek istedi. Polis ekipleri pankartların kaldırılması şartıyla yürüyüşe izin verdi.

Köylüler, slogan atarak ve halktan eylemlerine destek isteyerek Perşembe pazarı içerisinden Menteşe Belediyesi önüne yürüdü. Burada "Menteşe Belediyesi ruhsatı iptal et", "Çimentocu şirket, Muğla'yı terk et" ve "Deştin Çayı özgür akacak, Muğla cennet kalacak" sloganı atan köylüler, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten yapı ruhsatını iptal etmesini istedi.

Deştin Çevre Platformu adına açıklamayı okuyan köy sakinlerinden Burcu Özdemir, ruhsat iptali için kendilerine verilen sözün üzerinden 41 gün geçtiğini söyledi.

Yetkililerden sözlerini tutmalarını istediklerini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Yapı ruhsatını iptal etmek için neyi bekliyorsunuz? Partinizin genel merkezi arkanızda, Deştin, Bayır, Menteşe bütün Muğla arkanızda, yaşam haklarını koruyan evrensel hukuk arkanızda, çimento yıkım projesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Çimentoculara verdiğiniz bir söz mü var? Sizi korkutan şeyler mi var? Ne var? Halktan ve halkın öfkesinden değil de çimentoculardan mı korkuyorsunuz? Neden hala bekliyorsunuz? Bayram öncesinde bu kadar insanın işini gücünü bırakıp taşını, toprağını, havasını, suyunu, doğasını ve tüm yaşam haklarını savunmak için belediye önüne yığılmasından utanmıyor musunuz? Yeter artık."

- "Muğla'mıza kıymayın, sahip çıkın"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi yetkililerine seslenen Özdemir, şunları kaydetti:

"Halk sizleri Muğla'nın taşını, toprağını, doğasını korumanız ve Muğla halkını sağlıklı bir çevrede yaşatmanız için seçti. Bu yaptığınız zulüm yeter artık. Muğla'mıza kıymayın, sahip çıkın. Bu halk 30 senedir çimentoculara karşı mücadele ediyor, gerekirse bir 30 sene de mücadele eder. Şimdiye kadar çimento yıkım projelerine izin vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Ama bu yıkım projesine izin verenleri de hiçbir zaman unutmayacak ve affetmeyecek. Bu yıkım projesi, 13 hammadde ocağı, çimento ve beton fabrikasıyla 8 bin dönüme yakın ormanlık alanı, altındaki kil ve kireç taşı için yok etmeyi planlıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bir kez daha havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı, bağımızı, bahçemizi, zeytinlerimizi, arıcılığımızı, bizimle birlikte bu yaşamı paylaşan tüm canlıların yaşam haklarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradan haykırıyoruz."

Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Cemile Şener de toprakları için var olduklarını ve verdikleri mücadeleyi kazanacaklarını dile getirdi.

İsmail Şener de kendilerinin kimseye saygısızlık yapmadığını, Başkan Bahattin Gümüş'ü ormanları ve zeytinlik alanları görmesi için köylerine davet ettiklerini ama gelmediğini söyledi.

Çevreciler, Başkan Gümüş'ün dışarıya çıkıp kendilerine açıklama yapması içi belediye önünde oturma eylemi yaptı.

Bu sırada belediye önünde aracı park halinde olan bir vatandaş evine gitmek için arabasıyla çıkmak istedi. Ancak Ayşe Belen isimli yaşlı bir köy sakini sandalyeye oturarak, aracın çıkmasına izin vermedi. Uzun süre ikna edilemeyen Belen, araç sahibinin gelip durumu anlatmasının ardından yolu açtı. Gruptakiler daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME - Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
GÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldıGölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla çimento fabrikası menteşe belediyesi

Muğla Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:46
Öğle
13:16
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:14
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.