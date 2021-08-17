YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. "Cimilli İbo" ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

"Cimilli İbo" ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cimilli İbo" ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

RİZE (AA) - İstanbul'da, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

"Cimilli İbo" olarak tanınan Özer için Rize Sahil Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, şarkıcı Davut Güloğlu, Onay Şahin ve Şükrü Güler, oyuncu Zafer Kalfa ile sanatçının sevenleri katıldı.

Karadenizli sanatçı Şükrü Güler, burada yaptığı konuşmada, Özer'in, vefatı ile herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek, "Karadeniz'de sevilen bir isim ve ağabeyimiz. Önce Ayhan Alptekin ağabeyimiz vefat etti, şimdi de Cimilli İbo. Sözün bittiği yer derler ya işte oradayız şimdi. Çok üzgünüz." dedi.

Davut Güloğlu ise Karadeniz'in, önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Allah yerini ve mekanını cennet eylesin. Ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Kalfa da "Bizim için değerliydi. Güzel bir dost, Karadeniz'den eksildi. Benim gözlerim Karadeniz'in diğer değerlerini bu cenazede aradı." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Özer'in ağabeyi İsmail ve kardeşi Bayram Özer taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından İbrahim Özer'in cenazesi, İkizdere ilçesine bağlı Başköy köyüne gönderildi.

Özer'in cenazesi, cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"
Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmişKomşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyorRize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:23
Öğle
12:27
İkindi
16:15
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Rize Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.