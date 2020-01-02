Cimnastiğin Tokyo yolcuları 2020'den umutlu

"En iyi seviyede (olimpiyatlara) hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce Avrupa Şampiyonası var. Orada da finalleri ve madalyaları kovalayacağımıza eminim. Avrupa Şampiyonası'nı da başarılı geçersek, olimpiyatlar için çok iddialıyız. Tüm yarışmalara madalya almak için çıkıyorum ama böyle bir baskının altına girmek istemiyorum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum. Böyle olunca madalya kaçınılmaz hale geliyor."

- Çolak: "Olimpiyatlar daha zor olacaktır"

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmenin bile başarı olduğunu kaydeden dünya şampiyonu İbrahim Çolak, amaçlarının her uluslararası yarışmada olduğu gibi Türk bayrağını en yukarı çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan İbrahim Çolak, "Olimpiyatlar daha zor olacaktır. Rakiplerim hemen hemen aynı. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Dünya şampiyonluğu çok güzel bir şey. Hala o duyguyu tarif edemem size. Yaşanılacak bir duyguymuş. Ben artık Dünya Şampiyonası'nı geride bıraktım." ifadelerini kullandı.