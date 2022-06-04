YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı

Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı

04.06.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda, Türkiye organizasyonu 4 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde artistik ve ritmik alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkeklerde halka aletinde mücadele eden milli sporcu Volkan Arda Hamarat ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu yarışta Fransız Paco Fernandes Henriques birinci, İtalyan cimnastikçi Tomasso Brugnami ise üçüncü oldu.

Paralel bar aletinde milli sporcu Altan Doğan birinci olurken, Mısır'dan Yahia Zakaria ikinci, İspanya'dan Daniel Carrion Caro üçüncü oldu.

Kadınlar denge aletinde milli sporcu Atiye Berra Karademir'in ikinci olduğu yarışta, İtalyan Chiara Barzasi birinci, İspanyol Font Laia ise üçüncü oldu.

Kadınlarda atlama masasında performans sergileyen Atiye Berra Karademir üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Atlama masasında birinciliği İtalyan sporcu Arianna Belardelli, ikinciliği de İspanyol Ona Sanchez elde etti.

Kadınlarda yer aletinde ise milli sporcu Atiye Berra Karademir gümüş madalya kazandı. Bu yarışta İtalyan Viola Pierazzini altın, İspanyol Font Laia bronz madalya kazandı.

Ritmik cimnastik top aletinde yarışan milli sporcu Hatice Gökçe Emir birincilikle altın madalyaya ulaştı. Bu yarışta İspanyol cimnastikçi Victoria Correia ikinci, Mısırlı sporcu Abeer Ramadan üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bugünkü yarışmalarla Türk cimnastikçiler 4 altın, 6 gümüş, 3 bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak organizasyonu tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyorTokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor
Meslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisikletMeslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisiklet
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:03
Yatsı
21:39
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.