YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çin, Avustralyalı yazar Yang'ın işkence gördüğü ve keyfi şekilde gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Çin, Avustralyalı yazar Yang'ın işkence gördüğü ve keyfi şekilde gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

01.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Avustralyalı yazar Yang'ın işkence gördüğü ve keyfi şekilde gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin kökenli Avustralyalı yazar Yang Hıngcün’ün ülkede gözaltında bulunduğu sırada işkenceye uğradığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında Yang’ın Çin’de casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmadan önce gözaltında tutulduğu sırada işkenceye uğradığı ve Avustralya’nın Çin’in Yang’ı keyfi bir şekilde gözaltına aldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yang’ın Ocak 2019’dan bu yana keyfi bir şekilde gözaltında tutulmadığını ve işkenceyle itirafa zorlama gibi bir durumun olmadığını kaydeden Sözcü Vang, Avustralya hükümetine de “Çin’e karşı yersiz provokasyon yapmama, Çin’in yargısal bağımsızlığına müdahale etmek için baskı uygulamama ve meseleyi abartmama” çağrısı yaptı.

Yang, 27 Mayıs’ta çıktığı duruşmada işkence gördüğünü öne sürmüştü. Mahkeme, davanın kararını açıklamayı ertelemişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Yang’ın 2019'da Çin'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının "keyfi" bir uygulama olduğunu bildirmiş ve Yang’ın davasına ilişkin endişelerinin devam kaydetmişti.

Çin kökenli Avustralya vatandaşı Yang, Ocak 2019'da New York'tan seyahat ettiği Çin'in Guangcou kentine gidişinde ulusal güvenlik şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yang, o tarihten bu yana hücrede tutuluyor.

Casusluk suçu Çin’de 3 yıl hapis cezasından ölüm cezasına kadar değişen cezalar içeriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çin Avustralya

Ankara Namaz Vakitleri 1 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:15
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Salı

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Oran Gülcem Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.