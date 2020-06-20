Çin'de basketbol karşılaşmaları yeniden başladı

Çin Basketbol Federasyonundan (CBA) yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta ara verilen lig karşılaşmalarına bugünden itibaren seyircisiz olarak devam edildiği belirtildi.
Ülkede yeniden başlatılan büyük ölçekli ilk spor organizasyonunun basketbol olduğunu kaydeden CBA Başkanı Yao Ming, "Ancak salgın henüz bitmedi ve herkesin sağlıklı koşullarda yarışmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülkede 83 bin 352 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.
F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı
Beşiktaş Denizli'de gol oldu yağdı!
Burak Yılmaz üye oldu!
Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı
Fatih Terim'in torunları tribünde
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
G.Saray'ın borcu açıklandı!
Trabzonspor zirveyi geri istiyor
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum