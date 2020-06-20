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Çin'de basketbol karşılaşmaları yeniden başladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.06.2020 21:41 | Son Güncelleme

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan basketbol ligi, yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Çin'de basketbol karşılaşmaları yeniden başladı

Çin Basketbol Federasyonundan (CBA) yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta ara verilen lig karşılaşmalarına bugünden itibaren seyircisiz olarak devam edildiği belirtildi.

Ülkede yeniden başlatılan büyük ölçekli ilk spor organizasyonunun basketbol olduğunu kaydeden CBA Başkanı Yao Ming, "Ancak salgın henüz bitmedi ve herkesin sağlıklı koşullarda yarışmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülkede 83 bin 352 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.

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