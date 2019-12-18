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Çin'de küçük çocuk seyir halindeki okul servisinden böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Çin’de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. O anlar başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çin’e bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong’daki Taikoo Shing bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. Görüntülerde, ışıkta bekleyen okul servisinin daha sonra sağa dönüş yaptığı sırada, arka kapısının açılmasıyla çocuğun yola düştüğü görüldü. Yere düşen çocuğun hızlıca kalkarak bir süre ilerledikten sonra duran otobüse geri koştuğu kameralar tarafından kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, incelemenin sürdüğü ve servis sürücüsünün de sorguya çekileceği belirtildi. Olayda şu ana kadar bir gözaltı olmadığı bildirildi.

(DHA)

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çin Çocuk Okul Servisi

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