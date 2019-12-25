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  4. Çin Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar! Yıldız futbolcular ülkeden ayrılabilir

Çin Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar! Yıldız futbolcular ülkeden ayrılabilir

FUTBOL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

Çin Futbol Federasyonu, yabancı futbolcu sayısını 3+1'den 4+1'e yükseltirken, yabancı futbolcuların maaşlarının ise maksimum 3 milyon Euro olacağını açıkladı. Yüksek maaş nedeniyle Çin Ligi'ne giden birçok ünlü futbolcunun alınan bu karar sonrası takımlarından ayrılması bekleniyor.

Çin Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar! Yıldız futbolcular ülkeden ayrılabilir

Çin Futbol Federasyonu yabancı kuralı konusunda yeni düzenleme getirdi. Daha önce 3+1 olan yabancı kuralı 4+1 olarak değiştirilirken, futbolcu maaşları da yeniden düzenlendi.

EN FAZLA MAAŞ 3 MİLYON EURO OLACAK

Buna göre yabancı futbolcular vergiler dahil en fazla 3 milyon Euro, yerli futbolcular ise 1.3 milyon Euro kazanabilecek. 1 Ocak'tan itibaren yapılacak sözleşmelerde yeni kural geçerli olacak.

Yüksek maaş nedeniyle Çin Ligi'ne giden birçok ünlü futbolcunun alınan bu karar sonrası takımlarından ayrılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Futbol Federasyonu Çin Ligi

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
walla harika karar vermişler namertler dünya kadar para alıyolar bişeyde yaptıkları yok
süper bizim takımların da olması laızm anca bohle borçlar silinir
gel taliscam geel
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