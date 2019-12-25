Çin Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar! Yıldız futbolcular ülkeden ayrılabilir

Çin Futbol Federasyonu yabancı kuralı konusunda yeni düzenleme getirdi. Daha önce 3+1 olan yabancı kuralı 4+1 olarak değiştirilirken, futbolcu maaşları da yeniden düzenlendi.

EN FAZLA MAAŞ 3 MİLYON EURO OLACAK

Buna göre yabancı futbolcular vergiler dahil en fazla 3 milyon Euro, yerli futbolcular ise 1.3 milyon Euro kazanabilecek. 1 Ocak'tan itibaren yapılacak sözleşmelerde yeni kural geçerli olacak.

Yüksek maaş nedeniyle Çin Ligi'ne giden birçok ünlü futbolcunun alınan bu karar sonrası takımlarından ayrılması bekleniyor.

