Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu ekonomik anlamda sarsılmaya devam ediyor. Yeni dönemde yabancı ve aynı zamanda yabancı futbolculara getirilen maaş sınırı dışında kulüplerin futbol dışı ticari ilişkilerinin yasaklanması birçok yıldız futbolcunun Çin'den ayrılmasına sebep oldu. Hulk, Rondon, El Sharaway ve Alex Teixeira başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu Çin'den ayrıldı.

ÇİN FUTBOLU BATIYOR

Çin Futbol Federasyonu ise kulüplerin ekonomik durumundan dolayı endişeli. Pandemi dönemi Çin şirketlerini olumsuz etkiledi. Bu sebeple Şubat sonunda Shandong Luneng kulübü mali sorunlar nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

Bununla birlikte Çin'de şampiyonluk kazanan Jiangsu kulübü tüm futbol faaliyetlerinin durduruduğunu açıkladı. Çin'in en büyük şirketlerinden Suning Group, asıl işleri olan perakende sektörü dışında riskli yatırımlarının faaliyetlerine son verildiğini duyurdu. Jiangsu kulübünün kurturuluşu ise yeni yatırımcılara bağlı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze büyük kupalar kazandıran futbolcuları ve bizi destekleyen taraftarlarımızı yüzüstü bırakmak istememize rağmen bugünden itibaren tüm futbol faaliyetlerini durdurduğumuzu duyurmak zorundayız.