TREND

Tartışma yaratacak plan! İslamiyet sosyalizme uygun hale getirilecek

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Uygur Türklerine yönelik tartışmalı uygulamaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti İslam'ı 'Çinlileştirmeyi' amaçlayan bir tasarıyı yasalaştırdı. Söz konusu yasa İslam dinini Sosyalizm ile uyumlu hale getirmeyi öngörüyor.

Tartışma yaratacak plan! İslamiyet sosyalizme uygun hale getirilecek

Çin hükümeti Müslümanları yakından ilgilendiren bir adım attı. Ülkede 8 İslami kurumun temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 'Çin rejimine uygun bir İslam versiyonu' projesini içeren 5 yıllık plan kabul edildi. Global Times gazetesine konuşan bir Çinli yetkili söz konusu planın sadece İslam diniyle sınırlı olmadığını söyledi.

Çin basınına göre söz konusu toplantıda kabul edilen plan İslam dinini 'Çinlileştirmeyi' ve böylece ülkedeki dinleri kontrol altında tutmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bazı Çinli hükümet yetkilileri daha önce basına verdikleri demeçlerinde dinin iyileştirilmesi gereken akli bir hastalık olduğunu dile getirmişti.

Çin'de özellikle Uygurların yoğun olduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik baskılar son yıllarda arttı.

Euronews Türkçe'ye konuşan Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa Dolkun, Çin'in sonradan varlığını kabul ettiği 'toplama kamplarına' aldığı Müslümanların sayısının 3 milyona dayandığını söylemişti.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Çalışanlar 'uyku molası' almaya teşvik edilecekÇalışanlar 'uyku molası' almaya teşvik edilecek
Annesini öldürüp vampir gibi kanını emdiAnnesini öldürüp vampir gibi kanını emdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin İslam 5 yıl çinlileştirme çin hükümeti

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Markette eşekli protestoya ceza!

Markette eşekli protestoya ceza!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalışanlar 'uyku molası' almaya teşvik edilecek

Çalışanlar 'uyku molası' almaya teşvik edilecek

Önce annesini öldürdü sonra vampir gibi kanını emdi

Annesini öldürüp vampir gibi kanını emdi

Şov yapmak isterken başını yılana kaptırdı

Şov yapmak isterken başını kaptırdı

Teneke kutu yiyen Balon balığı balıkçıları şok etti

Teneke kutu yiyen balık şaşırttı!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Kadınlar eşlerinin kendilerini boşadığını SMS ile öğrenecek!

Kadınlar eşlerinin kendilerini boşadığını SMS ile öğrenecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.