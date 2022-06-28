Çin mutfağından gelen lezzet: Sashimi! Sashimi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Farklı bir lezzet tatmak istiyorsanız sashimi tam size göre. Sashimi yaparken ton, somon, karagöz, dil balığı ve karides kullanabilirsiniz. Burada, balıkların taze olmasına dikkat etmelisiniz. İşte Sashimi tarifi ve malzemeleri...

SASHİMİ MALZEMELERİ NELER?

500 gram balık (somon, lagos, levrek veya ton)

1 adet kırmızı turp

Soya sosu

1 adet orta boy havuç

Wasabi veya acı hardal

SASHİMİ NASIL YAPILIR?

Çiğ balığın derisini çıkarın. Ardından balığı ortadan ikiye bölün ve kılçıklarını temizleyin. Temizlenen balıkları üst üste koyup derin dondurucuya alın. Balıklar donduğunda derin dondurucudan alın ve yarım santim kalınlıkta olacak şekilde kesin.

Balık dilimleri, çözündüğü zaman servis tabağına yatay bir şekilde dizin. Turp ve havucu uzun ince, kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Turp ve havuçları servis tabağının yanına alabilirsiniz. Sashimilerin üzerinde soya sosu gezdirin. Sashimiyi, wasabi ile birlikte servis edin. Afiyet olsun...



