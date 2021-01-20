Çin Pompeo'yu Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili "soykırım" açıklaması nedeniyle sert eleştirdi

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıkları açıklamasına tepki gösterdi.

The Globe and Mail'in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "yalanlarıyla tanınmış Amerikalı siyasetçinin, son günlerinde yüzyılın yalanıyla, kendisini bir soytarı gibi alay konusu yaptığı" söyleyerek Pompeo'yu sert bir dille eleştirdi.

Hua, soykırımın, sadece Pompeo ve benzerlerinin kötü niyetli siyasi komplosu olduğunu belirterek Pompeo'nun "yalanlara mutlak doğru gibi inandığını" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin topraklarında asla soykırım yaşanmayacağını da savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullanmıştı.