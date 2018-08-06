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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan ve "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündeme gelen yarışmacı Su Ayhan kendisini eleştirenlere yanıt verdi

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan adlı yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşırttı.

"Çin Seddi nerededir? Sorusuna iki joker hakkı kullanan yarışmacı Su Ayhan twitterda en çok konuşulanlar arasına girmişti.

SU AYHAN BAKIN NE DEDİ!

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı, 'Çin Seddi nerededir?' sorusu karşısında "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircinin de soruda tereddüt etmesi ekran başındakileri şaşırtmıştı. Twitter'da binlerce kişinin eleştirisine maruz kalan yarışmacı sessizliğini bozdu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttıKim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

"İSTEDİĞİM JOKERİ KULLANIRIM BU SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Yarışmacı Su Ayhan, "Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları. Hepiniz var ya zeka küpüsünüz maşallahınız var gerçekten. Gurur duyuyorum hepinizle özellikle o kötü yorumu yapanlarla. Oturup ağlamıyorum çocuklar zahmet etmeyin. Bu arada hemen merak edilen bir şeye açıklık getireyim. Kurgu muydu, gerçek miydi, bilerek mi yapıldı...

Şimdi bana yarışmada üç tane joker hakkı tanınıyor. Ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez. Haberiniz olsun" eleştirilere cevap verdi.

Su Ayhan kendisiyle dalga geçenlerle de yaptığı paylaşımlarla ti'ye alıyor.

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"Çin Seddi nerededir" Kim Milyoner Olmak İster soru su ayhan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hem cahil hem ukala.
Su musun nesin susta bari seni birsey biliyor zannetsinler.Yaptigi aciklamaya bak jokerleri babasinin mali gibi kullanirmis..,sanki ona jokerleri neden kullandin diyen var.Insanlarin uzerinde durdugu konu JOKERI kullandinda Beynini neden kullanamadin..,bize onu soyle.Bunun iki sebebi olabilir: ya hicbirsey bilmiyorsun veya aklinca milletin akliyla alay ettin...Ikincisi olamiyacagina gore ki sizde o beyin ve akil yok... demek birsey bilmiyorsunuz...ki sizi okutan milli egitimin icine tukureyim
Ya olabilir bence Çin Seddi nerededir diye sorarsan insan bu kadar sormuş olamazlar diyip şaşırtmalı soru sanabilir gayet o heyecanla. Fakat şıklardaki diğer ülkelerde çok alakasız ülkeler yani yinede şaşırmamak elde değil
Ablacım sen baya baya salaksın ve bizi de salak yerine koyuyorsun. O soruyu ilkokulu çocukları bile tek seferde cevaplarken senin 2 joker kullanman salak olduğunu gösterir. Elbette istediğin yerde joker kullanma hakkın var ama ilkokulda öğretilen bir konuya cevap veremeyen de sensin be bacım. Yapma bunu
bizde seninle gurur duyduk o gece zekalı hanım
kimse yanlış anlamasın olay aşağılamak felan değil sadece genel kültür yoklaması!!! bizim site de 5 tane apartman görevlisi arkadaş var sağolsunlar ekmek gazete vs işlerimizi hallederler. hepsi ile de muhabbetim iyidir. geçen gün hepsine çin seddi nerededir diye sordum hepsi çinde abi başka nerede olacak dedi. hatta birisi uzunluğunu bile söyledi!! şimdi bu soruya 2 joker kullanıp babamın malı gibi jokerleri istediğim gibi kullanırım diyen ekonomi mezunu cahil kızımıza diyorum ki; kızım daha fazla konuşup kendini rezil etme!!! zaten 80 milyona yeterince rezil oldun
%22
Öğrendi ya Çin Seddi nin nerede olduğunu şimdi dalga geçiyor...
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