MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Su Ayhan isimli yarışmacıya, 4. soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusu soruldu. Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilmeyen yarışmacı önce seyirci jokerini sonra da telefon jokerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine çok ilginç bir yarışmacıyla ilginç anlar yaşandı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su aykan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

ÇİN SEDDİ NEREDEDİR?

Bilgi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan ce 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirten Su Ayhan, baraja doğru giderken dördüncü soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusuyla karşılaştı.

Çin, Hindistan, Güney Kore ve Hindistan şıkları arasında kararsız kalan Ayhan "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

http://www.mynet.com/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-cin-seddinin-nerede-oldugunu-bilemeyen-su-ayhan-sasirtti-5072099-myvideo

SEYİRCİ DE EMİN OLAMADI

Çin seddinin nerede olduğu konusunda seyirci de emin olamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin seddi Çin'dedir deyince Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!
Dondurma keyfiDondurma keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim milyoner olmak ister Kim Milyoner Olmak İster soru

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kibariye o görüntüleri yalanladı

Kibariye o görüntüleri yalanladı

Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Hadise'den sürpriz 'Belçika' kararı

Hadise'den sürpriz 'Belçika' kararı

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Dondurma keyfi

Dondurma keyfi

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.