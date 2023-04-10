Çin Uygarlığı'nın özellikleri nelerdir, dünya medeniyetine katkıları nelerdir? Çin Uygarlığı'nın buluşları, eserleri nelerdir?

Antik Çin Uygarlığı olarak da bilinen Çin Uygarlığı, İlk Çağ’da insanlık için en önemli medeniyetlerden biridir. Çin’de Sarı Irmak ve Gök Irmak çevresine kurulan bu uygarlık, tarihçiler tarafında oldukça araştırılmaktadır. Savaş ve tarım konusunda önde gelen Çin Uygarlığı, hükümdarların öncülüğü sayesinde pek çok buluşa ve esere imza atmıştır. Tabi ki İpek Yolu’ndan dolayı da bu uygarlığın stratejik konumu daha da önemlidir. O dönemlerde yaşanan gelişmeler, hala günümüze etki ettiği için Çin Uygarlığının insanlığa katkıları çok önemlidir ve araştırılmaya devam eder.

Çin Uygarlığı'nın özellikleri nelerdir?

Çin Uygarlığı’nın insanlığa damga vuran pek çok gelişmesi vardır. Bunlardan en önemlisi de teknik gelişmelere olan yatkınlıklarıdır. Çin Uygarlığının özellikleri ile ilgili şunlar söylenebilir:

Ordu: Mutlak hükümdarları kutsal sayan Çin Uygarlığı, bu hükümdarların gücünü daimi ordulardan aldığına inanır. Ordu konusunda Türklerden etkilenmişler ve ordularına atlı askerleri de dahil etmişlerdir.

Mutlak hükümdarları kutsal sayan Çin Uygarlığı, bu hükümdarların gücünü daimi ordulardan aldığına inanır. Ordu konusunda Türklerden etkilenmişler ve ordularına atlı askerleri de dahil etmişlerdir. Ekonomi: Verimli su kaynaklarının etrafında kurulan Çin Uygarlığı, tarım ekonomisine dayanmaktaydı. Ayrıca İpek Yolu’nda yaptıkları ticari faaliyetler sayesinde de ekonomik olarak güç kazanmışlardır.

Verimli su kaynaklarının etrafında kurulan Çin Uygarlığı, tarım ekonomisine dayanmaktaydı. Ayrıca İpek Yolu’nda yaptıkları ticari faaliyetler sayesinde de ekonomik olarak güç kazanmışlardır. Din: Çin Uygarlığı; Taoculuk, Budizm ve Konfüçyüsçülük gibi dini inançlara sahipti. Özellikle temelde Konfüçyüsçülük’ün kutsal görev ahlakı önemlidir. Dini amaçla inşa edilen tapınaklar, mimarinin gelişmesini sağlamıştır.

Çin Uygarlığı'nın dünya medeniyetine katkıları nelerdir?

Çin Uygarlığı kağıt, barut, pusula gibi çok önemli buluşları ile insanlık tarihine önemli etkilerde bulunmuştur. Ayrıca farklı konularda da insanlık tarihine katkıları olmuştur. Çin Uygarlığı, Doğu’da bilinen en eski yazıya sahiptir. Bu yüzden de Orta Asya tarihi ile ilgili bilinen ilk yazılı kaynaklar bu uygarlığa aittir. Tarımda oldukça ilerlemiş olan Çin Uygarlığı, gelişmiş sulama kanallarından faydalanmıştır. Tarımla birlikte ticarette de iyidirler ve bu ticareti daha da geliştirmek için Batı’ya gitmek istemişlerdir.

Kültür ve sanat alanında da Çin Uygarlığı’nın önemli katkıları olduğundan bahsedilebilir. Çanak, çömlek ve kap yaparak günlük yaşam kültürüne fayda sağlamışlardır. İpekli kumaş üretimi yapmışlar ve iplik ve porselen üretiminde de önemli eserler ortaya koymuşlardır. Ayrıca çok köklü bir dili olan Çin Uygarlığı, resim sanatında, heykel yapımında ve tahta oyma işlemede ilerlemişlerdir. Mimari eserleri ise insanlık tarihinde dini ve askeri amaçla yapılmış eserler arasında yer alır. Budist tapınaklar ve Çin Seddi bunlar arasında sayılabilir. Çin mimarisinde birbirinin içine geçen yapıda ve ince hesaplanmış çatılar oldukça önemlidir.

Çin Uygarlığı'nın buluşları nelerdir?

Çin Uygarlığı'nın eserleri oldukça merak edilen bir konudur. Çünkü bu buluşlar, insanlık tarihine hizmet etmiş ve gelişmesine yardımcı olmuştur. Çin Uygarlığı, Hun Türklerinin saldırılarından korunmak için Çin Seddi’ni yapmışlardır. Antik Çin uygarlığı şu buluşları icat etmiştir:

Barut

Önden tekerlekli el arabaları

Su saati

Mürekkep

Pusula

Kağıt yapımı

Tüfek

Uçurtma yapımı

İpek üretimi

Sismograf

Asma köprüler

Sulama kanalları

Çin Uygarlığı'nın oluşumunda hangi kültürler etkili olmuştur?

Çin Uygarlığı’nın kuruluşunda etkisi olan pek çok kültür vardır. Asya’nın güneydoğusunda yer alan bu uygarlık; Moğol, Türk ve Tibet kültürlerinden etkilenmiştir. Çin Uygarlığı nerede gelişmiştir sorusunun yanıtı ise oldukça merak edilmektedir. Bu uygarlık ilk olarak Çin’de yer alan Sarı Irmak ile Gök Irmak çevresinde kurulmuştur.



