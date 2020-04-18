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Çınar’a iki yeni lise müjdesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, önümüzdeki yıl ilçede iki yeni lisenin eğitim vermeye başlayacağını söyledi.Çınar Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, önümüzdeki yıl ilçe merkezinde Fatih Anadolu Lisesi ve Karacadağ bölgesinde Ovabağ Anadolu Çok Programlı Lisesinin eğitime başlayacağını kaydetti.

Çınar’a iki yeni lise müjdesi

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, önümüzdeki yıl ilçede iki yeni lisenin eğitim vermeye başlayacağını söyledi.
Çınar Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, önümüzdeki yıl ilçe merkezinde Fatih Anadolu Lisesi ve Karacadağ bölgesinde Ovabağ Anadolu Çok Programlı Lisesinin eğitime başlayacağını kaydetti. İde, “Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önümüzdeki eğitim yılı itibariyle Anadolu Fen ve Sosyal Bilimleri İmam Hatip Lisesi Proje Okulu olacaktır ve sınavlara öğrenci alacaktır. Deneyimli öğretmen kadrosu ile fen ve sosyal bilimler, İslami bilimler dallarında öğrencileri geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak siz değerli öğrencilerimizin tercihi ile gerçekleşecektir. Önümüzdeki yıl Fatih Anadolu Lisesi ve Ovabağ Anadolu Çok Programlı Lisesi eğitime başlayacaktır” dedi.

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