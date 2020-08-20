Çınar’dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Müslümanlar için bir milat olan hicret, Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicrette asıl olan samimiyettir, halis niyettir. Hicretin mayası, Allah’a bağlılık ve Resûlullah’a olan muhabbettir” dedi.

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İslamiyet’in en kıymetli 4 ayından birisi olan Muharrem Ayı, aynı zamanda hicri yılın başlangıcıdır ve içerisinde çok önemli dini ve tarihi olayları barındırmaktadır. Muharrem Ayı paylaşmanın, şükretmenin, nasıl az bir nimetle çok nimetlere sahip olmanın yani bereketin adı olan Aşure Gününün ilahi bereket ve feyzin yanı sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının, haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleri, doğruluk adına samimi yürüyüşleri, bu matem ayında bütün müminlerin gönüllerinde unutulmaz izler bırakmıştır. Tarihte yaşanmış ve geri dönüşü olmayan böyle acı olayları tasvip etmek mümkün değildir. ‘Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmek’ demektir. Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmek, Yüce Dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkündür. Bu vesile ile Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

