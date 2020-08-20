YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Çınar’dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı mesajı

Çınar’dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Müslümanlar için bir milat olan hicret, Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Çınar’dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Müslümanlar için bir milat olan hicret, Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicrette asıl olan samimiyettir, halis niyettir. Hicretin mayası, Allah’a bağlılık ve Resûlullah’a olan muhabbettir” dedi.
Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İslamiyet’in en kıymetli 4 ayından birisi olan Muharrem Ayı, aynı zamanda hicri yılın başlangıcıdır ve içerisinde çok önemli dini ve tarihi olayları barındırmaktadır. Muharrem Ayı paylaşmanın, şükretmenin, nasıl az bir nimetle çok nimetlere sahip olmanın yani bereketin adı olan Aşure Gününün ilahi bereket ve feyzin yanı sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının, haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleri, doğruluk adına samimi yürüyüşleri, bu matem ayında bütün müminlerin gönüllerinde unutulmaz izler bırakmıştır. Tarihte yaşanmış ve geri dönüşü olmayan böyle acı olayları tasvip etmek mümkün değildir. ‘Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmek’ demektir. Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmek, Yüce Dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkündür. Bu vesile ile Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Erzurum'da ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor
Erzurum'da ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor
Matematik dersini oyunla öğrenecekler
Matematik dersini oyunla öğrenecekler

Malatya Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:39
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:22
Yatsı
20:45

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Berat Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor
Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.