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Cinayet şüphelisi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 08.03.2020 19:08 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.Olay, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Cinayet şüphelisi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Okan Orhan ve Suat Orhan kardeşler ile Kudret C. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Kudret C., Okan ve Suat kardeşlere silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Okan Orhan hayatını kaybederken, kardeşi Suat Orhan ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Suat Orhan Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun’a sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kudret C. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Samsun’a sevk edilen Suat Orhan’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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