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Cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetmişti! Ece Erken'in yeni hamle

14.05.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken'den, son olarak yeni bir hamle geldi.

Cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetmişti! Ece Erken'in yeni hamle

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar! Kucak kucağa poz!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar! Kucak kucağa poz!

REDDİ MİRAS YAPIYORUM

'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı. Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar! Kucak kucağa poz!

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi. Ünlü sunucu sosyal medya hesaplarından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.

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Bir takipçisi Ece Erken'e 'Eşinizin soyadını neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha daiğrenç şeyler duyuyorum' yanıtını verdi.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar! Kucak kucağa poz!

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