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Cinayetten 14 ay sonra yakalanıp tutuklandı

21.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da husumetlisini öldüren şahıs, polisin yaptığı operasyonla cinayetten 14 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Olay, 3 Nisan 2022’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli iki grubun sokak ortasında başlayan tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafında birbirlerine ateş açtığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Özkan Ak, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubes Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Özkan Ak’ın karşı gruptaki Berkay E.’yi tabancasından çıkan kurşunla yaralanıp hayatını kaybettiği belirlendi. Firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahsın Kurban Bayramı öncesi Adana’daki ailesini ziyaret etmek için kente giriş yaptığını tespit etti. Ekinci, yapılan operasyonla cinayetten 14 ay sonra yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde öldürdüğü Ak’ın daha önceden mahalledeki bir berberin çırağına cinsel istismarda bulunduğunu, bundan dolayı aralarında husumet çıktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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