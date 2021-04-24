Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'den iç çamaşırlı poz! Annesinin izinde

Modelliğin ardından oyunculuğa adım atmaya hazırlanan Cindy Crawford'un 19 yaşındaki kızı Kaia Gerber, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.

Model, yüzü olduğu markanın iç çamaşırıyla çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı.

Markanın çekimi için objektif karşısına karşısına geçen Gerber, kısa sürede binlece beğeni aldı. Model, daha sonra çekimden bir kareyi de takipçilerinin beğenisine sundu. Model, 'American Horror Story' dizisinin 10'uncu sezonu için kamera karşısına geçecek.





